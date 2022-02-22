Коронавирус в Украине: 24 440 заболевших и 287 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 24 440 человек. Умерли 287 людей.

Детали: В Украине снова ухудшается ситуация с коронавирусом. Данные на вторник, 22 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 24 440 случаев заразы. Госпитализировали 1 553 больных, а выздоровели 33 238 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 39 762, методом ИФА – 4 890, экспресс-тестами – 52 320.

Наибольший прирост больных фиксируют в Киеве (4 193) и Днепропетровской области (2 159).

Умерли 287 людей. За все время скончались 104 932 человека.

С начала пандемии заболели 4 758 773 человека, а выздоровели 3 985 601 больной.

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