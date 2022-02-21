«ДНР» и «ЛНР» одновременно попросили у России признания и обвалили рубль

Главное: Главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник синхронно обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость формирований. Это произошло на фоне объявления о внеочередном заседании Совета безопасности России.

Детали: Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к президенту России Путину с просьбой признать независимость «ДНР». Как сообщает Lenta.ru, по его словам, это необходимо для «определения международной правосубъектности».

«С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать „Донецкую народную республику“ как независимое демократическое правовое и социальное государство», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Украинская правда», одновременно с аналогичной просьбой к Путину обратился также главарь так называемой "ЛНР«Леонид Пасечник. «Прошу вас признать суверенитет и независимость „ЛНР“. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны», — сказал Пасечник в ходе телеобращения 21 февраля.

Отметим, что на фоне этих просьб резко обрушился курс рубля по отношению к доллару и евро, достигнув 79 руб. и 89,52 руб соответственно.

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