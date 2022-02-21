Украинцев предупредили о грядущих кибератаках – озвучена дата

Главное: В Украине ожидаются кибератаки. Они прогнозируются на завтра.

Детали: Уже во вторник, 22 февраля, в Украине ожидаются кибератаки. Об этом сообщает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события СERT-RU.

Прогнозируется, что они будут направлены на сайты государственного сектора, банковского сектора и сектора обороны.

Информируется, что было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак завтра.

Подчеркивается, что в сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на порталы.

Отмечается: «По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua».

В тему: В Украине могут ввести «специальное положение».