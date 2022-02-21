В Украине могут ввести «специальное положение»

Главное: Украина готова к угрозе со стороны России. Возможно введение «специальных положений».

Детали: В понедельник, 21 февраля, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал на брифинге о готовности Украины к вторжению России. Он прокомментировал ситуацию.

Политик сообщил: «Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных положений в Украине».

По его словам, этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен парламентом.

Он добавил: «Я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем».

Кроме этого, отвечая на вопрос по поводу возможности введения чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины из-за обстрелов территорий, спикер сказал, что пока нет указа президента о введении специальных положений в Украине или на отдельных ее территориях, то и говорить не о чем.

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