Крупные авиакомпании одна за другой отказываются от полетов в Украину

Главное: Австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss и скандинавская SAS объявили о полном или частичном прекращении полетов в Украину.

Детали: Австрийская авиакомпании Austrian Airlines объявила о приостановке рейсов в Киев и Одессу до конца февраля. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, полеты из Вены во Львов будут осуществлять в обычном режиме.

Швейцарская Swiss International Air Lines до 28 февраля приостановит полеты своим единственным маршрутом в Украину Киев-Цюрих. В компании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

В свою очередь, скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев 22 февраля и не планирует летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже.

По данным российских СМИ, запланированные на 22 февраля рейсы в Украину отменила также одна из крупнейших авиакомпаний Европы Air France. «Air France постоянно следит за развитием геополитической ситуации на обслуживаемых ею территориях, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов», — цитирует представителя пресс-службы компании Матье Гийо Lenta.ru.

В тему: 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом, подписанное в октябре прошлого года.