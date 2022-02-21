Появились «свежие» адреса камер фиксации нарушений ПДД

Главное: В Украине появились новые приборы фиксации нарушений ПДД. В МВД поведали их адреса.

Детали: Еще 24 прибора фиксации нарушений ПДД появились в Украине. В МВД рассказали, где именно.

Уточняется, что на сегодняшний день в 25 городах и 16 областях нашей страны работают 270 приборов контроля КАСКАД.

Так, в Киеве камеры установили по таким адресам:

- ул. Братиславская, 9-г, направление прибора на ул. Крайняя;

- просп. Голосеевский, 96, направление прибора на ул. Маричанская;

- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора на ул. Полковника Потехина;

- ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора на ул. Николая Закревского;

- вул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора на просп. Владимира Маяковского;

- вул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора на просп. Владимира Маяковского;

- ул. Натальи Ужвий, 1, направление прибора на ул. Новомостицкая;

- просп. Правды, 58, направление прибора на ул. Светлицкого;

- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора на ул. Приорская;

- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора на ул. Коноплянская.

Кроме этого в Сумах приборы установили по таким адресам:

- ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора на ул. Ивана Сирко;

- ул. Кондратьева, 129, направление прибора на ул. Прокофьева.

Также в Виннице заработала камера на ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

В Мукачево запустили две камеры:

- ул. Ивана Франко, 74, направление прибора на ул. Мира;

- ул. Великогорная, 51, направление прибора - ул. Томаша Масарика.

Наконец, говорят правоохранители, шесть приборов заработали в пределах Закарпатской области, а еще три – в Ивано-Франковской области.

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