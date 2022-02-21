Сепаратисты на Луганщине решили призвать в армию пенсионеров

Главное: Руководство «ЛНР» издало приказ о мобилизации мужчин старше 55 лет. При этом, как утверждается, она является добровольной.

Детали: Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник подписал указ о призыве на военную службу мужчин старше 55 лет. Как сообщает РБК, соответствующий документ обнародован на сайте местной «администрации».

«Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — говорится в указе.

В тему: Как сообщали СМИ, 19 февраля 2022 года главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.