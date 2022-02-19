Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня

Главное: В пятнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине были разыграны семь комплектов наград. Также разыграли бронзовые награды в мужском хоккее и женском керлинге.
Детали: Сегодня, 19 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 7 комплектов медалей в шести видах спорта, а также бронзовые награды в мужском хоккее и женском керлинге.
Фристайл
Хаф-пайп, мужчины
1. Нико Портеус (Новая Зеландия);
2. Дэвид Уайз (США);
3. Алекс Феррейра (США).
Лыжные гонки
28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
1. Александр Большунов (ОКР);
2. Иван Якимушкин (ОКР);
3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
Конькобежный спорт
Масс-старт, мужчины
1. Барт Свингс (Бельгия);
2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея);
3. Ли Сын Хун (Южная Корея).
Масс-старт, женщины
1. Ирен Схаутен (Нидерланды);
2. Ивани Блондин (Канада);
3. Франческа Лоллобриджида (Италия).
Керлинг
Мужчины
1. Швеция;
2. Великобритания.
Женщины
3. Швеция.
Фигурное катание
Пары
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай);
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (ОКР);
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (ОКР).
Бобслей
Двойки, женщины
1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия);
2. Мариама Яманка – Александра Бургхардт (Германия);
3. Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (США).
Хоккей
Мужчины
3. Словакия.
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня.