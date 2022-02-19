Олимпиада-2022: Итоги пятнадцатого дня

Главное: В пятнадцатый день зимней Олимпиады-2022 в Пекине были разыграны семь комплектов наград. Также разыграли бронзовые награды в мужском хоккее и женском керлинге.

Детали: Сегодня, 19 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 7 комплектов медалей в шести видах спорта, а также бронзовые награды в мужском хоккее и женском керлинге.

Фристайл

Хаф-пайп, мужчины

1. Нико Портеус (Новая Зеландия);

2. Дэвид Уайз (США);

3. Алекс Феррейра (США).

Лыжные гонки

28 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

1. Александр Большунов (ОКР);

2. Иван Якимушкин (ОКР);

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

Конькобежный спорт

Масс-старт, мужчины

1. Барт Свингс (Бельгия);

2. Чон Чжэ Вон (Южная Корея);

3. Ли Сын Хун (Южная Корея).

Масс-старт, женщины

1. Ирен Схаутен (Нидерланды);

2. Ивани Блондин (Канада);

3. Франческа Лоллобриджида (Италия).

Керлинг

Мужчины

1. Швеция;

2. Великобритания.

Женщины

3. Швеция.

Фигурное катание

Пары

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай);

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (ОКР);

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (ОКР).

Бобслей

Двойки, женщины

1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия);

2. Мариама Яманка – Александра Бургхардт (Германия);

3. Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (США).

Хоккей

Мужчины

3. Словакия.

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги четырнадцатого дня.