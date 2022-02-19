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Новости > Ученые из Китая узнали о ядре Земли кое-что интересное

Ученые из Китая узнали о ядре Земли кое-что интересное

Александр Панько
19.02.22 13:01
312
Ученые из Китая узнали о ядре Земли кое-что интересное

Главное: Китайские ученые выяснили, что ядро Земли находится одновременно в жидком и в твердом состоянии.

Детали: Геофизики из Китайской академии наук описали агрегатное состояние и состав ядра Земли. Как сообщает Lenta.ru, для этого они смоделировали на компьютере деятельность, которая происходит в недрах Земли.

Выяснилось, что 64 атома, содержащиеся там, пребывают в так называемом суперионном состоянии, то есть находятся в промежутке между жидким и твердым. Такой эффект создают ионы кислорода, образовавшие собой твердое вещество, и ионы водорода, плавающие вокруг и представляющие своего рода жидкость.

В основе же ядра находятся атомы железа и других металлов, которые находятся в кристаллическом состоянии.

В тему: В сентябре 2013 года Британские ученые разобрались с направлением вращения ядра Земли.

В октябре 2021 года геофизики из Гавайского университета предположили, что в верхних слоях внутреннего ядра есть смежные области твердых, мягких и жидких сплавов железа.

В начале 2022 года ученые из Высшей технической школы Цюриха выяснили, что ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем считалось.

Тэги: Китай, Земля, наука, ядро

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