Американцы при помощи нанотехнологий сумели существенно укрепить бетон

Главное: Американские ученые синтезировали нанотехнологичный герметик, который позволяет заметно укрепить бетон.

Детали: Ученые из Университета штата Вашингтон решили проблему прочности бетона, который используется для возведения и укрепления различных построек. Как сообщает Lenta.ru, инженеры обратились к наноматериалам, благодаря которым им удалось повысить качественные особенности бетона и создать сверхпрочную смесь для строительства.

Специалисты рассказали, что разрушение бетонных конструкций происходит по двум причинам: из-за воздействия влаги и влияния различных солей. Авторы исследования использовали два наноматериала — оксид графена и наноглину монтмориллонита, — добавив их в обычный герметик на основе силикона.

В лабораторных условиях получившаяся смесь оказалась прочнее бетона: водоотталкивающие свойства повысились на 75%, защита от солей — на 44%.

«Мы сосредоточились на одной из основных причин, которая ставит под угрозу целостность и долговечность бетона, а именно на влаге», — рассказал профессор Сяньмин Ши, подчеркнув, что если сохранить бетон сухим, то жизненный цикл конструкции увеличится.

Он отметил, что бетон не является идеальным материалом для строительства, так как «это высокопористый негомогенный композитный материал».

В тему: В феврале 2022 года года американские ученые создали новый вид сверхпрочного пластика, который в 2 раза превышает прочность стали и обладает другими уникальными качествами.