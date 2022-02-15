В экипировке и с оружием: СМИ опубликовали мобилизационные борды с Гогилашвили в Киеве

На фоне угрозы российского вторжения на улицах Киева появились мобилизационные билборды с изображением экс-замглавы МВД Александра Гогилашвили. Как сообщает «Телеграф», на патриотических плакатах рядом с Гогилашвили стоят несколько мужчин в военной экипировке и оружии, но их лица заретушированы. Надпись на борде: «Мы готовы. А ты?».

Как напоминает издание, Александр Гогилашвили после инцидента с полицейскими на блокпоста в Донецкой области, написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию. В интервью изданию Бабель Гогилашвили заявил, что скандал на блокпоста возник из-за провокации полицейских, общественности показали вырезанные фрагменты спора и что истинная причина «основания» — это несколько успешных спецопераций по борьбе с производством и распространением наркотиков в Украине.