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Новости > Студенты киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для онкобольных детей и призывают пополнить ряды доноров

Студенты киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для онкобольных детей и призывают пополнить ряды доноров

Александра Кудрявцева
15.02.22 16:05
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Студенты киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для онкобольных детей и призывают пополнить ряды доноров

Главное: В столице студенты Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви стали донорами для онкобольных детей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, 14 и 15 февраля студенты Киевских духовных школ посетили Национальную детскую специализированную больницу Минздрава Украины «Охматдет» и Национальный институт рака, где стали донорами для пациентов, нуждающихся в переливании крови.

«Донорство — проявление любви и живой веры. Особенно наша поддержка ценна для детей, которые проходят лечение от онкозаболеваний. Сегодняшняя акция призвана привлечь людей стать донорами. Украинская Православная Церковь благословляет донорство как деятельное воплощение служения ближнему. В дальнейшем планируем создать специальную базу доноров среди православных верующих», — рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

В Украинской Православной Церкви подчеркнули, что благотворительная акция поможет пополнить ряды доноров.

Присоединиться к донорским акциям Украинской Православной Церкви можно, обратившись в Синодальный Социальный отдел УПЦ — 050 342 27 39.

«Студенты Киевских духовных школ и раньше сдавали кровь, когда к нам обращались за помощью наши верующие, попавшие в беду. А сегодня мы решили откликнуться на призыв Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и не только молитвенно, но и деятельно помочь онкобольным детям», — отметил первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик.

Будущие доноры прошли необходимое медицинское обследование.

«Я впервые стал донором, и для меня это очень ответственно. Надеюсь, что моя кровь поможет какому-нибудь ребенку. В Нагорной проповеди Господь сказал: „Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут“ (Мф. 5:7). Значит, если мы хотим, чтобы Господь простил нам грехи, мы должны быть милосердны к ближним. Поэтому я и дальше планирую сдавать кровь для больных. Мы должны делать добрые дела, чтобы мир становился лучше», — поделился воспитанник 2 класса Киевской духовной семинарии Илия Скрипничук.

Как сообщалось ранее, 15 февраля, в Международный день онкобольного ребенка, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви молились об онкобольных детях.

Также в храмах Киева 15 февраля проводят благотворительную акцию «Сретенская свеча».

В этот день средства от каждой приобретенной в храмах свечи будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

В тему: В Афганском храме УПЦ сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах — 33-я годовщина вывода войск.

 
 
Тэги: благотворительность, новости православия, УПЦ

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