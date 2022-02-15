В Афганском храме УПЦ сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах - 33-я годовщина вывода войск

Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?
Верховная Рада изменила принципы соцобеспечения в Украине
Вторжение отменяется. МИД объявил о победе дипломатии
Депутаты ввели уголовную ответственность за антисемитизм в Украине
Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Офис президента обстреляли из рогатки
Олимпиада-2022: Итоги десятого дня
Главные новости за 14 февраля 2022 года
МИД Греции обвинил украинских военных в убийстве этнических греков на Донбассе
Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
Французы не обнаружили признаков эскалации ситуации в Украине