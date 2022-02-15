Вторжение отменяется. МИД объявил о победе дипломатии

Главное: Глава МИД Украины заявил, что дипломатические усилия на сегодняшний день помогли сдержать Россию от вторжения.

Детали: Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации безопасности. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, пока этому продолжает способствовать дипломатия.

«Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — заявил он на брифинге 15 февраля.

В тему: Bloomberg предрек российское вторжение на территорию Украины 15 февраля, а немецкие СМИ — 16 февраля. «Фраза» следит за ходом событий.