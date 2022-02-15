В российской глубинке заметили надгробия для Меркель, Трампа и Обамы

Главное: В России фотографии бывших мировых лидеров Дональда Трампа, Барака Обамы и Ангелы Меркель поместили на надгробия с целью рекламы ритуальных услуг.

Детали: Ритуальное агентство в Ивановской области использовало портреты бывших президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в рекламных целях. Как сообщает канал URA.RU в Telegram, на опубликованных снимках видно, что фотографии политиков со случайными именами и датами разместили на могильных плитах.

В тему: В марте 2015 года активисты АвтоМайдана установили «памятную доску» в виде надгробия Владимиру Путину возле российского посольства в Киеве.