Путин странно пошутил по поводу возможного нападения на Украину

Главное: Стало известно, как президент РФ Владимир Путин относится к возможному нападению на Украину. Как оказалось, он шутит.

Детали: Президент РФ Владимир Путин позволяет себе отпускать шутки по поводу даты возможного нападения на Украину. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так, он сказал: «Вы знаете, трудно относиться с пониманием, но иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война, потому что, действительно, подобное фактически маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием невозможно».

В тему: По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала.