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Новости > «Два еврея подряд... нужна пауза»: Коломойский намекнул, кто может стать следующим кандидатом в президенты

«Два еврея подряд... нужна пауза»: Коломойский намекнул, кто может стать следующим кандидатом в президенты

Автор: «Фраза»
15.02.22 12:19
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«Два еврея подряд... нужна пауза»: Коломойский намекнул, кто может стать следующим кандидатом в президенты

Главное: Олигарх Игорь Коломойский считает, что было бы интересным, если бы на следующих президентских выборах баллотировался кто-то из журналистов. В качестве примера он привел ведущую «1+1» Наталию Мосейчук.

Детали: Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что потенциальным кандидатом на следующих выборах президента Украины может стать кто-то из журналистов. В интервью «Украинской правде» он допустил, что это могла бы быть ведущая телеканала «1+1» Наталия Мосейчук.

«Я думаю, может, среди вас журналистов... Мосейчук может пойти», — сказал олигарх, подчеркнув, что никогда с ней об этом не говорил, и просто навскидку прикинул, кто «имеет стопроцентную узнаваемость».

При этом он не стал говорить о том, стал ли бы ее поддерживать, но выразил мнение, что «это хороший был бы батл».

Среди других узнаваемых лиц Коломойский назвал ведущих Савика Шустера и Дмитрия Гордона. Но по его убеждению, «Шустер точно не пойдет», говоря о Гордоне, он отметил, что «два еврея подряд... нужна пауза».

В тему: В декабре 2021 года гуцульская мольфарка на канале Коломойского предсказала, что Зеленский не дотянет до конца срока и его сменит женщина.

Тэги: выборы, президент, Савик Шустер, политика, Игорь Коломойский, Дмитрий Гордон, новости Украины, Наталия Мосейчук

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