На Прикарпатье криминального авторитета расстреляли прямо в стоматологическом кресле

Главное: В Яремче на Прикарпатье неизвестный расстрелял мужчину, находившегося в кресле стоматолога. По данным местных СМИ, убитым оказался криминальный авторитет Игорь Дутка по кличке «Сухой».

Детали: Вечером 14 февраля в Яремче Ивано-Франковской области в полицию обратился врач-стоматолог. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, по его словам в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в находившегося там пациента.

Злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавший от полученных ранений скончался во время оказания медицинской помощи.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

При этом имя погибшего не указывается. Однако, как сообщает «Галицкий корреспондент», убитым оказался Игорь Дутка, известный в криминальных кругах как авторитет по кличке «Сухой».

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