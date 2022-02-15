Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Прикарпатье криминального авторитета расстреляли прямо в стоматологическом кресле

На Прикарпатье криминального авторитета расстреляли прямо в стоматологическом кресле

Александр Панько
15.02.22 10:07
400
На Прикарпатье криминального авторитета расстреляли прямо в стоматологическом кресле

Главное: В Яремче на Прикарпатье неизвестный расстрелял мужчину, находившегося в кресле стоматолога. По данным местных СМИ, убитым оказался криминальный авторитет Игорь Дутка по кличке «Сухой».

Детали: Вечером 14 февраля в Яремче Ивано-Франковской области в полицию обратился врач-стоматолог. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины, по его словам в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в находившегося там пациента.

Злоумышленник скрылся с места преступления.

Пострадавший от полученных ранений скончался во время оказания медицинской помощи.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

При этом имя погибшего не указывается. Однако, как сообщает «Галицкий корреспондент», убитым оказался Игорь Дутка, известный в криминальных кругах как авторитет по кличке «Сухой».

В тему: 23 декабря 2005 года во время прогулки с собакой, был убит львовский криминальный авторитет «Ушастый».

Тэги: убийство, стоматолог, криминальный авторитет, Прикарпатье, криминал, Ивано-Франковская область, Яремче, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.02.22 11:40

Дни вторжения Путина в Украину. Следим за событиями 15 и 16 февраля. Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?
14.02.22 18:02

Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?

Автор: ОРД

Выбор редакции
Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших
Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших
Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших
Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.02.22 11:46

Жесткий карантин и анализ кала: стали известны условия допуска к Путину
15.02.22 11:00

Китайские ученые установили 6G-рекорд
15.02.22 10:26

В выходные в Украине продолжится потепление, но задержатся дожди
15.02.22 09:33

В Киеве пересчитали суточное количество автомобилей
15.02.22 09:31

Завтра в Украине впервые пройдет День единства: что нужно знать
15.02.22 09:14

В Полтавской области взорвался бензовоз – погиб водитель
15.02.22 09:01

Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
15.02.22 08:45

Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших
15.02.22 07:16

Обвал курса гривны продолжается: доллар и евро быстро растут в цене
15.02.22 05:24

Международный день операционной медицинской сестры: какой праздник отмечается 14 февраля
14.02.22 20:28

Офис президента обстреляли из рогатки
14.02.22 19:52

Олимпиада-2022: Итоги десятого дня
14.02.22 19:00

Главные новости за 14 февраля 2022 года
14.02.22 14:56

МИД Греции обвинил украинских военных в убийстве этнических греков на Донбассе
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
14.02.22 12:06

Французы не обнаружили признаков эскалации ситуации в Украине
14.02.22 09:33

Украинские олигархи массово покидают Украину
13.02.22 20:47

Олимпиада-2022: Итоги девятого дня
13.02.22 09:47

Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
12.02.22 18:52

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
13.02.22 05:20

Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля
12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса
12.02.22 21:10

Управделами УПЦ рассказал, почему не нужно бояться конца света
13.02.22 13:11

В США создали первую биогибридную роборыбу
11.02.22 00:01

Стало известно о страшном вреде популярных таблеток
12.02.22 05:34

День мирового кино: какой праздник отмечается 12 февраля
11.02.22 19:15

В Мексике продолжают убивать журналистов
Фото и Видео
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Путин не подпустил к себе министра иностранных дел Лаврова
Путин не подпустил к себе министра иностранных дел Лаврова
Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео
Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео
Появилось видео с места ДТП в Николаевской области, жертвами которого стали пять человек
Появилось видео с места ДТП в Николаевской области, жертвами которого стали пять человек
Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
Илон Маск наглядно показал, как произойдет колонизация Марса
Илон Маск наглядно показал, как произойдет колонизация Марса
Семейные врачи на Кировоградщине стали миллионерами благодаря поддельным сертификатам о вакцинации
Семейные врачи на Кировоградщине стали миллионерами благодаря поддельным сертификатам о вакцинации
Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками
Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками
ДТП в Одесской области: в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека
ДТП в Одесской области: в столкновении микроавтобуса и грузовика погибли три человека
Байден призвал граждан США покинуть Украину
Байден призвал граждан США покинуть Украину
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.