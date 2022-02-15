В Киеве пересчитали суточное количество автомобилей

Главное: Суточное число авто в Киеве пересчитали. Максимально было 1,13 миллиона единиц.

Детали: Центр транспортных стратегий поведал, сколько автомобилей выезжает на дороги Киева каждый день. Появились интересные цифры.

В минувшем январе максимум составил 1,13 миллиона единиц, говорят в КГГА.

Информируется, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом прирост среднесуточного количества авто составил 21%.

Среднесуточное количество уникальных транспортных средств в украинской столице составляет 820 тысяч машин.

Уточняется, что дорожная сеть города рассчитана на полмиллиона авто.

При этом в главном сервисном центре МВД сообщили, что количество зарегистрированных транспортных средств за последние семь лет выросло вдвое. Так, в январе 2015 года было зарегистрировано 695 тысяч машин, а в прошлом январе их было уже 1,38 миллиона.

Например, за 2021 год в Киеве стало на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году.

Резюмируется, что 60% авто – транспорт киевлян, 30% – жителей городов-спутников, а 10% – транзитный транспорт.

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