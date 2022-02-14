Воспаление мозга: появились новые подробности госпитализации Жириновского

Главное: Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге. В его партии эту информацию опровергают.

Детали: У одиозного российского политика, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского зафиксированы серьезные воспалительные процессы. Как сообщает канал «112» в Telegram, он находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.

При этом политик по-прежнему остается на кислородной терапии. Подача кислорода происходит с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.

В то же время в Минздраве оценивают состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР как стабильное. По данным ведомства, врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает Lenta.ru, в ЛДПР эту информацию опровергли.

В тему: 9 февраля 2022 года стало известно, что одиозный российский политик Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми вакцинаций. Состояние политика оценивается как тяжелое.