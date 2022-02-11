Стало известно о страшном вреде популярных таблеток

Главное: Парацетамол вреден для здоровья. Он может привести к инсульту.

Детали: Ученые из Эдинбургского университета в Шотландии поведали о вреде парацетамола. Появились данные их отчета.

Исследователи говорят, что долгий прием данных таблеток увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением.

Информируется, что в исследовании принимали участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе: в течение двух недель часть из них четыре раза в день принимала парацетамол, а другие – плацебо.

Подчеркивается, что оба вида лечения пациенты получили в рандомизированном и слепом порядке.

Кроме этого две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии.

Оказалось, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

Сообщается следующее: «Регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования».

Также отмечается, что парацетамол может обострить болезнь печени, спровоцировать аллергическую в виде кожной сыпи с красной зудящей, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей.

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