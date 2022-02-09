Олимпиада-2022: итоги пятого дня

Главное: В пятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.

Детали: Сегодня, 9 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.

Шорт-трек

1500 м. мужчины

1. Хван Дэ Хон (Южная Корея);

2. Стивен Дюбуа (Канада);

3. Семен Елистратов (ОКР).

Фристайл

Биг-эйр, мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия);

2. Колби Стивенсон (США);

3. Хенрик Харлаут (Швеция).

Лыжное двоеборье

HS106 / 10 км, мужчины

1. Винценц Гайгер (Германия);

2. Йорген Гробак (Норвегия);

3. Лукас Грайдерер (Австрия).

Сноуборд

Борд-кросс, женщины

1. Линдси Джекобеллис (США);

2. Хло Трепеш (Франция);

3. Мерьета Одайн (Канада).

Горные лыжи

Слалом, женщины

1. Петра Влхова (Словакия);

2. Катарина Линсбергер (Австрия);

3. Венди Холденер (Швейцария).

Санный спорт

Двойки

1. Тобиас Вендль — Тобиас Арльт (Германия);

2. Тони Эггерт — Саша Бенекен (Германия);

3. Томас Штой — Лорнец Коллер (Австрия).

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