Олимпиада-2022: итоги пятого дня

Главное: В пятый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось шесть комплектов наград. Украинцев среди призеров нет.
Детали: Сегодня, 9 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли 6 комплектов медалей в шести видах спорта.
Шорт-трек
1500 м. мужчины
1. Хван Дэ Хон (Южная Корея);
2. Стивен Дюбуа (Канада);
3. Семен Елистратов (ОКР).
Фристайл
Биг-эйр, мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия);
2. Колби Стивенсон (США);
3. Хенрик Харлаут (Швеция).
Лыжное двоеборье
HS106 / 10 км, мужчины
1. Винценц Гайгер (Германия);
2. Йорген Гробак (Норвегия);
3. Лукас Грайдерер (Австрия).
Сноуборд
Борд-кросс, женщины
1. Линдси Джекобеллис (США);
2. Хло Трепеш (Франция);
3. Мерьета Одайн (Канада).
Горные лыжи
Слалом, женщины
1. Петра Влхова (Словакия);
2. Катарина Линсбергер (Австрия);
3. Венди Холденер (Швейцария).
Санный спорт
Двойки
1. Тобиас Вендль — Тобиас Арльт (Германия);
2. Тони Эггерт — Саша Бенекен (Германия);
3. Томас Штой — Лорнец Коллер (Австрия).
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