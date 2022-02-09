Под Киевом в канун Дня влюбленных пройдет романтическое шоу

12 и 13 февраля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на яркую романтическую программу, которая будет интересна всем: влюбленным парам, семьям с детками и тем, кто ищет свою вторую половинку.

Гостей ждет романтика Средневековья с катанием на породистых лошадях, древнеславянскими развлечениями, конными выступлениями, вкусными средневековыми блюдами с костра.

За въездными воротами Княжества гостей ждет живой средневековый город с оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, огромными осадными орудиями и ладьей древних викингов. Есть даже воссозданная действующая деревянная Васильевская церковь Х века, в которой можно организовать венчание.

12 и 13 февраля подарком ко Дню влюбленных станет романтическая праздничная программа, которая начнется с торжественного приветствия Княжеского двора. Незабываемые впечатления подарит ритуал посвящения гостей в жителей Древнего Киева.

Затем прекрасных посетительниц ждет незабываемая встреча со сказочным принцем на белом коне. Гости увидят конные выступления с участием лошадей уникальных исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. В тандеме с опытными наездниками-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозными разъездками.

Опытные коневоды познакомят гостей с лошадьми редких древних пород и расскажут об их особенностях, происхождении и о том, какие выдающиеся исторические личности владели представителями той или иной породы. На открытом мастер-классе по дрессировке и по уходу за лошадьми посетители узнают о том, как обращаться с этими животными так, чтобы они были не просто здоровыми и послушными, но и стали верными друзьями.

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, устроить яркую фотосессию и даже проехать на них верхом или в экипаже. С собой можно взять морковь, свеклу и угостить лошадей при разрешении администрации конюшни.

Гости Княжества смогут не только наблюдать за происходящим на сцене. Жители Древнего Киева пригласят всех принять участие в веселых славянских забавах и древних обрядах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

На всю жизнь влюбленным запомнится романтическое катание для двоих по Древнему Киеву верхом на лошадях или в экипаже.

В гостях у знахарки-волхвини можно прикоснуться к древним тайным знаниям, узнать секреты успеха в любви и отведать травяных напитков по забытым рецептам.

Жители Древнего Киева радушно встретят гостей, расскажут о своей жизни и поделятся с ними своими умениями. В средневековом тире — научат метать топоры в цель, на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье», в Княжеской костюмерной — облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси. В средневековой лавке можно выбрать оригинальные сувениры ручной работы для эксклюзивного романтического подарка своим любимым. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» возле Лесного озера Древнего Киева.

Княжеские повара попотчуют гостей горячими напитками и вкуснейшими блюдами с костра.

При желании продлить свое романтическое путешествие в средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

В Княжестве все пропитано средневековой романтикой. Не зря именно здесь огромное количество мужчин признается в любви, выезжая на «белом коне» в доспехах.

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (рядом с селом Копачов).

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парка Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов.

Цена билета: полный билет для взрослого — 230 грн. (по акционной цене вместо 250 грн.), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com