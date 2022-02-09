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Новости > Днепровский стрелок назвал мотивы своего поступка. Но потом от них отказался

Днепровский стрелок назвал мотивы своего поступка. Но потом от них отказался

Александр Панько
09.02.22 14:02
319
Днепровский стрелок назвал мотивы своего поступка. Но потом от них отказался

Главное: Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев Артемий Рябчук сказал, что на момент совершения преступления находился в состоянии «затмения и злобы». Однако впоследствии от своих слов он отказался.

Детали: В ходе допроса подозреваемый в массовом расстреле военнослужащих Национальной гвардии Артемий Рябчук в Днепре рассказал, что преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, начавшегося с конца ноября 2021 года и продолжавшегося до момента совершения преступления. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле через сообщение им командирам о нарушении военного устава при несении служб и т. д.

«Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления находился в таком эмоциональном состоянии как затмение и злоба, что ограничивало его осознание действий, которые он совершал», — рассказал чиновник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 9 февраля, добавив, что эти обстоятельства будут проверяться во время уже проводимой психолого-психиатрической экспертизы.

При этом Сухачев напомнил, что 3 февраля Рябчук сменил адвоката и отказался от своих предыдущих показаний.

В тему: Следственная комиссия нашла нарушения в военной части на заводе «Южмаш», где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. По словам замминистра внутренних дел Евгения Енина, имели место неуставные отношения и нарушения порядка несения службы.

При этом Нацгвардейцы, выжившие после стрельбы на «Южмаше» в Днепре, отрицают наличие неуставных отношений в части. По словам раненых, никто из них особо не контактировал с Артемом Рябчуком, а некоторые его даже не знали.

Напомним: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

Известно также, что он был аккуратен, не пил и не курил. В отношениях с девушками не состоял.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Впоследствии информация о неуставных отношениях в части подтвердилась.

Тэги: убийство, Днепр, криминал, Государственное бюро расследований, Национальная гвардия, новости Украины, Артемий Рябчук

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