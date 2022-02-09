В Киевской области поймали ну очень пьяного водителя

Главное: В Киевской области задержали пьяного водителя. Драгер показал более 5 промилле.

Детали: Бориспольские полицейские задержали на 82-м километре трассы Киев-Харьков очень пьяного водителя. Правоохранители поведали подробности инцидента.

Как стало известно, мужчина нарушил ПДД за рулем Ford, после чего согласился пройти тест на алкоголь с помощью драгера.

В его крови оказалось пять промилле (в 25 раз больше нормы), что является смертельной дозой для человека.

Был составлен протокол по статье 130 КУоАП «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Машину забрали на штрафплощадку.

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