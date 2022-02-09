На Олимпиаде разгорается очередной допинговый скандал вокруг России

Главное: Церемонию награждения команд фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесли на неопределенное время. По данным СМИ, это случилось якобы из-за допинг-пробы российского спортсмена.

Детали: Вечером 8 февраля в Пекине должна была состояться церемония награждения команд, победивших в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх. Как сообщает Inside The Games со ссылкой на Международный союз конькобежцев, этого не произошло из-за «ситуации, которая требует юридических консультаций с Международным олимпийским комитетом».

При этом представитель МОК Марк Адамс заявил, что юридическая ситуация превратилась в «проблему».

При этом официальные лица не стали уточнять, о каких проблемах идет речь, однако, по данным издания, дело в тесте на допинг российских спортсменов, проведенном перед соревнованиями.

Отметим, что спортсмены РФ по фигурному катанию выиграли золото в командных соревнованиях 7 февраля. Второе место заняла команда из США, третье — Япония. Украинские спортсмены заняли 10-е место.

В тему: 18 июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало комитету по этике Международной федерации футбола внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх.

На следующий день комитет ввел санкции после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате десятки атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

В декабре 2019 года Исполком Международного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. Это касается, в том числе, Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу.

Спустя год CAS подтвердил решение WADA об отстранении России от крупных международных спортивных соревнований до 16 декабря 2022 года. На основании этого решения российские спортсмены выступают без гимна и под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Пхенчхане, Токио и Пекине.