Украина резко повысила импорт бензина. Преимущественно – из Беларуси

Главное: Украина стала импортировать больше бензина. Главный поставщик – Беларусь.

Детали: Импорт бензина в Украину растет. За январь он вырос на 28%.

Портал enkorr, ссылаясь на консалтинговую группу «А-95», сообщает, что импорт за минувший январь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 90,9 до 116,3 тысяч тонн.

Больше всего бензина везут из Беларуси, поставки из которой выросли до 102 тысяч тонн (рост на 29%).

Отмечается, что свои поставки увеличили почти все импортеры – ОККО, WOG, UPG и AMIC. Уточняется, что наибольший прирост показала ОККО, чей белорусский импорт вырос на 46% до 38,5 тысяч тонн.

В тему: В Украине значительно подорожали бензин и дизельное топливо.