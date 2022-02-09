Турецкий дайвер случайно сделал крайне важное архитектурное открытие

Главное: Дайвер случайно нашел в Эгейском море развалины древнего поселения, когда нырял у берегов Турции.

Детали: 39-летний инженер Денем Орхун во время отпуска нырял с аквалангом у побережья турецкого города Дикили, когда обнаружил под водой круглые колонны. Как сообщает Lenta.ru, фотографии находки увидели археологи, которые работали на раскопках античного города Пергам.

Оказалось, что мужчина нашел часть гавани древнего города Атарней. Место, где она расположена, объявили охранной зоной. Местные власти признали гавань важной архитектурной находкой.

Справка: Период расцвета Атарнея приходится на IV в до н. э., во времена правления Гермия, который был другом Аристотеля. Жители покинули город в I веке до нашей эры, предположительно, из-за вспышки неизвестной эпидемии.

В тему: В середине января 2021 года археолог-любитель из Лондона случайно нашла редкий наконечник стрелы, которая могла быть выпущена из лондонского Тауэра около 900 лет назад.

В начале 2022 года в Англии подросток-кладоискатель нашел человеческий череп, спровоцировавший полицейское расследование. Выяснилось, что найденные останки принадлежали умершему 1400 лет назад человеку.