Антитела к Омикрону обнаружили… у диких оленей

Главное: Ученые обнаружили антитела к Омикрону. Их выявили у диких оленей.

Детали: Ученые из Пенсильванского университета в США сделали сенсационное открытие. Они обнаружили антитела к штамму коронавируса Омикрон у диких оленей.

Как передает bioRxiv, американцы провели выборочное тестирование 131 белохвостого оленя в районе Стейтен-Айленд.

Отмечается, что у девятнадцати животных были обнаружены антитела к заразе, секвенирование генома образцов показало, что некоторые из них были заражены Омикроном.

Исследователи считают, что этоможет привести к дальнейшей мутации коронавируса среди животных и его обратной передаче человеку.

В отчете говорится: «Омикрон может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными инфицированию видами животных, чтобы определить сети экологического распространения и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку».

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