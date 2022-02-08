Астрономы обнаружили гигантскую комету, которая несется к Солнцу

Главное: Группа европейских ученых обнаружила, что комета 2014 UN271 является самой гигантской из когда-либо наблюдавшихся и достигает около 140 км в диаметре.

Детали: Астрономы Парижской обсерватории и Института астрофизики Андалусии установили, что комета 2014 UN271 или Бернардинелли-Бернштейн, которая впервые была замечена в 2014 году в рамках проекта по изучению темной энергии Dark Energy Survey на расстоянии 24 астрономических единиц (а.е) от Солнца, произошла из Облака Оорта — сферической области вокруг Солнечной системы, которая является источником комет с долгим орбитальным периодом. Как сообщает Lenta.ru, для 2014 UN271, максимальное расстояние до которой от Солнца равно 20,2 тысячи а. е., период ее обращения достигает 2,9 млн лет.

Самая близкая точка орбиты к Солнцу, в которой комета окажется в 2031 году, находится на расстоянии около 11 а. е.

Наиболее интересной характеристикой кометы на момент обнаружения являлась ее абсолютная звездная величина, равная 7,96. Если принять во внимание, что блеск комет зависит от их диаметра, и предположить, что у 2014 UN271 стандартное альбедо (отражательная способность поверхности) для этого типа небесных тел, то размер кометы должен достигать 130 км в диаметре, что больше кометы Хейла-Боппа на 56 км.

Исследователи провели наблюдения за тепловым излучением кометы с помощью комплекса радиотелескопов ALMA в Чили на частоте излучения 233 ГГц, чтобы точнее определить альбедо и размеры объекта, который в тот момент находился на расстоянии 20 а. е. от Солнца.

Измеренная плотность потока, испускаемая ядром кометы, оказалась равна 0,128 миллиянских. Поскольку специально предназначенные для комет термофизические модели, позволяющие связать плотность потока теплового излучения с размером объекта, отсутствовали, ученые воспользовались моделью NEATM, широко используемой для астероидов. В результате исследователи они получили диаметр 137 км плюс/минус 17 км и геометрическое альбедо, равное 5,3%, что типично для комет.

Согласно выводам исследователей, 2014 UN271 действительно является самой крупной кометой, если не считать астероид (2060) Хирон, который проявляет признаки кометной активности и рассматривается астрономами одновременно как короткопериодическая комета и как малая планета. В диаметре он достигает 180-218 км.

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