Путин публично вступился за Порошенко

Главное: Президент России Владимир Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине. Порошенко в ответ увидел в этом подтверждение влияния Путина на президента Владимира Зеленского.

Детали: Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко. По его словам, не следует обвинять пятого президента в подписании Минских соглашений и, соответственно, государственной измене.

«В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал тогда вдоволь по этому вопросу. Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу — вопросу урегулирования на Донбассе», — заявил Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«И я считаю, что он совершил немало ошибок в этом отношении. Но все же, его преследование как государственного преступника тоже — чрезмерная заявка на успех нынешнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — заключил он.

Видео заявление опубликовано на канале «Дождь» в Telegram:

В ответ Порошенко заявил, что таким образом Путин подтвердил свою заинтересованность в его преследованиях. «Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — написал он на своей странице в Facebook.

«Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российская угроза», — добавил пятый президент, посоветовав Путину не вмешиваться во внутренние дела Украины.

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