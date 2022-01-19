Порошенко таки остался на свободе

Главное: Печерский суд Киева избрал меру пресечения Петру Порошенко. Это личное обязательство.

Детали: В среду, 19 января, Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко. Стал известен вердикт.

Так, политик остался на свободе под личное обязательство.

Кроме этого он должен сдать паспорта для выезда за границу.

Подчеркивается, что бывший глава государства обязан прибывать к следователю и в суд по первому требованию.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене.

В тему: Как Порошенко в Украину возвращался.