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Новости > В Минздраве рассказали о вакцинации малолетних детей от коронавируса

В Минздраве рассказали о вакцинации малолетних детей от коронавируса

Александр Панько
07.02.22 16:31
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В Минздраве рассказали о вакцинации малолетних детей от коронавируса

Главное: Минздрав намерен рассмотреть вопрос о возможности вакцинации от коронавируса детей младше 12 лет не ранее, чем через месяц.

Детали: Министерство здравоохранения Украины не планируют вводить вакцинацию от коронавируса для детей 5-12 лет. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Фокусу», официально рекомендуется вакцинировать детей от 12 лет.

«Ранее эта норма распространялась только на случаи, когда ребенок имел определенные сопутствующие болезни, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается», — напомнил чиновник, подчеркнув, что этот вопрос будет адресован Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики во II квартале текущего года.

«Сегодня в мире еще слишком мало информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы. Это социально неактивная категория, то есть рисков инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков, посещающих школу или профессиональное учебное заведение», — объяснил Кузин, подчеркнув, что «официальная позиция ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что вакцинация детей 5-12 лет не должна быть обязательной».

В тему: С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить 1000 гривен в рамках «еПоддержки». И потратить их на канцтовары и образование.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, здоровье, вакцинация, ЮНИСЕФ, новости Украины, коронавирус, Игорь Кузин, вакцинация от коронавируса

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