Устанавливать кассовые аппараты заставят даже таксистов, астрологов и ведущих свадеб

Главное: В рамках грядущей налоговой реформы власти Украины хотят обложить налогом и заставить устанавливать кассовые аппараты таксистов, ландшафтных дизайнеров, ведущих свадеб, астрологов и других специалистов.

Детали: В Украине готовится проект налоговой реформы, в соответствии с которой более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Как сообщает «Экономическая правда», речь идет о доходах от отдельных видов профессиональной деятельности.

К примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром, ему нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

При этом сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 г — это 994,5 тыс. грн в год или 82875 грн в месяц. В случае более высоких доходов налог составит 18%.

Все операции по подработке должны проходить через кассовый аппарат. Благодаря ему налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет.

Соответствующие отчеты Государственная налоговая служба будет посылать через «Дию». Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

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