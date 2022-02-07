Стало известно, что нужно сделать подросткам, чтобы получить «вовину тысячу»

Главное: С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить 1000 гривен «еПоддержки». И потратить их на канцтовары и образование.

Детали: 7 февраля вступило в силу постановление Кабмина, в соответствии с которым подростки в возрасте от 14 лет теперь могут воспользоваться программой «еПоддержка». Как сообщается на официальном канале Министерства цифровой трансформации в Telegram, чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно:

— открыть карту «еПоддержки» в одном из банков-партнеров;

— подать заявку в приложении «Дия» — нажать Услуги — еПоддержка — Получить помощь.

Отмечается, что кроме этого, расширился и перечень подпадающих под проект бизнесов. Теперь деньги можно будет потратить на:

— образовательные курсы для себя или своего ребенка;

— спортивные товары;

— канцтовары.

В тему: 10 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Напомним: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.