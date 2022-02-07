Украинцам рассказали, чего ждать от коронавируса в ближайшие недели

Главное: В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом. До 60 тысяч больных в сутки.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что в уже в ближайшее время в Украине будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал во время брифинга.

Чиновник сообщил, что в ближайшие две недели в сутки могут фиксировать до 60 тысяч больных.

Он сказал: «Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходило около одного месяца, в Украине рост длится уже четыре недели подряд. На следующей, пятой неделе также ожидается рост количества случаев коронавируса, а уже с седьмой недели заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться».

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