Отныне «рассмешить комика» имеет право только президент Украины

Главное: На днях президент Украины Владимир Зеленский получил свидетельство о правах на торговые марки «Рассмеши комика», KVARTAL 95 и «Слуга народу».

Детали: Украинский институт интеллектуальной собственности («Укрпатент») в начале февраля зарегистрировал три новых товарных знака на имя Владимира Александровича Зеленского. Как сообщает dev.ua, президент Украины получил свидетельство на торговую марку «Рассмеши комика» в дополнение к зарегистрированной еще в декабре 2012 г украиноязычной версии этого названия.

Однако в отличие от украиноязычной, новая ТМ дополнительно предусматривает возможность применения ее к бумажной и картонной продукции, канцтоварам, книжным обложкам, учебным материалам, пластмассовой упаковке, а также оберточной бумаге и пакетам.

Кроме того, «Укрпатент» выдал Зеленскому свидетельство на товарный знак KVARTAL 95, который может использоваться в товарах и услугах тех же классов, что и ТМ «Рассмеши комика».

Также на президента была зарегистрирована торговая марка «Слуга народу» (именно с украинским окончанием) для использования на одежде, обуви, головных уборах, в сферах страхования и банковских услуг, упаковки и хранения товаров, перевозок и организации путешествий, кейтеринга, гостиничных, охранных, социальных и юридические услуги.

При этом одноименные ТМ, в том числе русскоязычная, были зарегистрированы на Зеленского для использования в ряде других сфер еще в 2018 и 2019 гг.

В тему: В 2016 г выяснилось, что внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош имеет право на торговую марку «Правый сектор».