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Новости > Ровшан Тагиев и Мохсум Асланов дискредитируют азербайджанскую диаспору и доносят на активистов, — СМИ

Ровшан Тагиев и Мохсум Асланов дискредитируют азербайджанскую диаспору и доносят на активистов, — СМИ

Автор: «Фраза»
05.02.22 13:58
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Ровшан Тагиев и Мохсум Асланов дискредитируют азербайджанскую диаспору и доносят на активистов, — СМИ

Одиозный бизнесмен Ровшан Тагиев и бывший корреспондент азербайджанского телевидения Мохсум Асланов целенаправленно дискредитируют своих соотечественников и подрывают азербайджанскую диаспору в Украине. Об этом пишет издание Vlasti.net.

В 2019 году в Украине была создана Рада азербайджанцев Украины (РАУ) — для объединения людей, защиты их интересов и популяризации культуры. «Те, для кого ее ценности и цели оказались пустым звуком, вскоре покинули ряды. Среди них — одиозный бизнесмен Ровшан Тагиев и бывший корреспондент Мохсум Асланов. Из чувства зависти и мести эти двое начали плести интриги, создавать фейковые „национальные ассамблеи“ и, не имея на то ни полномочий, ни кредита доверия, стали выдавать собственный голос за голос всех азербайджанцев Украины», — говорится в материале.

Асланов — бывший корреспондент гостелевидения Азербайджана AZ TV. Было известно, что он продавал эфирное время за $500. Лишившись должности собкора, Асланов безуспешно баллотировался на внеочередных парламентских выборах Азербайджана. В 2013 году основал в Украине ООО «Бридж Продакшн». По версии издания, компания может быть фиктивной и служить для легализации доходов.

Асланов дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения.

«В 2017 году в Харькове его вместе с Тагиевым вышвырнули из пивной: гости были в неадекватном состоянии», — пишет Vlasti.net.

По информации автора материала, сейчас Асланов критикует РАУ и пишет доносы на азербайджанских активистов: «При этом сам Асланов предпочитает оставаться в тени: для подрыва диаспоры он использует Тагиева, который в силу ограниченных интеллектуальных способностей, не может это осознать».

Для этого Тагиев создал целый ряд общественных организаций: Ассамблею национальностей Украины, Ассамблею диаспоры мира в США, Украинскую ассамблею наций и др. В каждой он или основатель, или президент. «Тагиев называет себя „лидером азербайджанской общины“, хотя не имеет отношения ни к одному объединению, которое признает диаспора. Проще говоря, Тагиев — самозванец и мастер пускать пыль в глаза. Например, он часто „козыряет“ именами первых лиц Азербайджана и руководителей азербайджанского посольства, будучи при этом обычным аферистом», — говорится в материале. Основной заработок Тагиева — брать деньги взаймы. В разное время он фигурировал как минимум в 6 производствах, по которым ему официально предъявлялись финансовые и имущественные претензии. В том числе со стороны бывших партнеров и земляков.

«После того, как Тагиева с позором выгнали из РАУ, он примкнул к Асланову, с которым имеет общие „ценности“ и взгляды. Пытаясь отвоевать доверие, они дискредитируют своих же соотечественников, подрывают единство диаспоры. Об их интригах хорошо известно в Баку, а в Киеве все меньше людей готовы жать им руки», — пишет автор материала.

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