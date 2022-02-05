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Новости > Международный день скаутов: какой праздник отмечается 5 февраля

Международный день скаутов: какой праздник отмечается 5 февраля

Автор: «Фраза»
05.02.22 05:24
216
Международный день скаутов: какой праздник отмечается 5 февраля

Сегодня, 5 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день скаутов, Всемирный день Нутеллы и День эрудита.

Международный день скаутов

Ежегодно 5 февраля в мире отмечают международный день скаутов. Скаутское движение зародилось благодаря генерал-майору Роберту Баден-Пауэллу. По-русски скаут — это разведчик. Роберт Баден-Пауэлл, будучи в отставке, написал книгу «Разведка для мальчиков».

Скаутская организация является добровольной, неполитичной, независимой. По сути, это программы работы с молодежью в виде занимательной игры в жизнь, основная цель которой — воспитать людей, способных жить на лоне природы и справляться со всеми трудностями. Родиной скаутского движения, по праву считается Англия — первый лагерь для бойскаутов был основан в Великобритании 29 июля 1907 года, а уже к концу года в стране насчитывалось около 60 тысяч скаутов; уже в 1909-1910 годах были созданы скаутские группы для девочек. В дальнейшем популярность скаутского движения только возрастала.

Факты указывают на то, что знаменитый клич «Будь готов!» был предложен именно Баден-Пауэллом для движения скаутов и звучал так: «Ве prepared!» или просто «BP!». Скаутский галстук — это не только символ на форме скаута, но и помощник в разных делах. Он защищает от пыли и солнца, помогает оказывать первую помощь.

Почетные значки скаутов стимулируют ребят к достижениям в молодежном движении. До сих пор этот способ поощрений используется педагогами в группах с детьми самых разных возрастов.

Законы, по которым живут скауты, легко перечислить: скаут честен и достоин доверия, скаут верен, скаут стремится быть полезен и помогать другим, скаут друг для всех и брат другому скауту, скаут вежлив, скаут бережет природу, скаут подчиняется родителям и руководителю патруля, скаут улыбается и не унывает в трудностях, скаут бережлив, скаут чист в мыслях, словах и делах.

В бойскауты берут детей в возрасте от 6 лет до 18-21 года. Сегодня в скаутском движении во всем мире принимают участие около 38 миллионов человек из 217 стран.

Всемирный день Нутеллы

Кондитерские изделия популярны не только как самостоятельный продукт, но и как составная часть рецепта. Одной из таких сладостей стала шоколадная паста (спред) итальянской компании Ferrero S.P.A. — Nutella. Основная часть поклонников этой пасты конечно юного возраста, но и более старшее поколение не только охотно ее покупают, но и приготавливают разнообразные блюда, неотъемлемым компонентом которых является Нутелла. Популярность этого продукта настолько высока, что 5 февраля 2007 года, по инициативе американского блоггера Сары Россо, проживающей в Италии отмечается Всемирный день Нутеллы. Идея этой сладкоежки была моментально подхвачена многочисленными поклонниками этой шоколадно-ореховой пасты.

Для поиска истоков создания шоколадно-ореховой пасты необходимо перенестись в послевоенный итальянский город Альба и отправиться в пекарню Пьетро Ферреро. Именно ему пришла в голову идея создания шоколадных батончиков мягкой консистенции. Своему изобретению он дал имя «Джандуйя», который был местным карнавальным персонажем и ежегодно веселил детей и взрослых. Учитывая ограниченность поставок какао в послевоенную Италию, Пьетро Ферреро решил восполнить его недостаток обжаренными и перемолотыми лесными орехами, которые обильно росли в окрестностях города. Новый рецепт местного кондитера очень понравился местным детям, что обусловило продолжение изысканий Ферреро в создании еще более вкусного лакомства.

Появление «современной» Нутеллы отчасти стало случайностью, а отчасти удачным совпадением событий. Учитывая популярность «Джандуйи», мэрия города заказала кондитеру изготовить огромное количество этих батончиков к очередному празднику. Но когда на утро Ферреро пришел в свою кондитерскую, то увидел что оставленные на ночь в помещении батончики, растаяли. Казалось, что ему грозит разорение, ведь в изготовление этой партии он вложил все семейные сбережения. Но Пьетрро Ферреро нашел выход и стал быстро намазывать растаявшие батончики на тоненькие ломтики хлеба, нарезаемые его женой. Угощаемые на торжестве люди с удовольствием поедали бутерброды с шоколадно-ореховым кремом, и положение было спасено. После этого праздника, Ферреро продавал под именем «Джандуйя» как батончики, так и крем, который быстро завоевал популярность в Пьемонте и Италии в целом. Придуманный кондитером остроумный выход из трудного положения стал рождением компании Ferrero S.P.A., известной всем сладкоежкам мира. Сегодня реализация шоколадно-ореховой пасты приносит компании Ferrero S.P.A. около трети прибыли, а сама Нутелла в 2007 году завоевала место списке 10 простейших изобретений, которые принесли миллиардный доход.

Первый празднование в честь Шоколадно-ореховой пасты Нутелла было проведено на ее родине в Италии. На следующий год, праздник перешагнул границы страны и стал отмечаться во всем мире. Компания Ферреро и сладкоежки организовывают международные, государственные и местные шествия и концерты, флешмобы и торжества, дегустацию и конкурсы всевозможных блюд, в качестве одного из ингредиентов которых используется Nuttella: торты, пирожные, булочки, коктейли и так далее. Своеобразные конкурсы, посвященные Всемирному дню Нутеллы, отмечаются даже в виртуальном мире, в виртуальном городе Нутеллавиле. В этом «городе» поклонники шоколадно-ореховой пасты читают посвященные ей стихи, обмениваются рецептами и приобщаются к многомиллионной армии поклонников изобретения итальянского кондитера Пьетро Ферреро.

День эрудита

Под понятием эрудит подразумевается образованный человек с углубленными познаниями во многих сферах. Он прекрасно начитан, постоянно саморазвивается, наделен разносторонними интересами и знаниями. Притом это никак не связано с блистательной учебой в школе либо вузе. Это просто итог личных усилий и постоянного самосовершенствования. И вот для такой категории граждан и создан праздник День эрудита, который ежегодно отмечается 5 февраля.

Главная задача Дня эрудита — мотивировать общество на получение знаний, самосовершенствование, а также оказать поддержку сообразительным людям. Ко всему прочему это еще и прекрасный повод для отдыха в кругу друзей. Ведь можно провести викторины, направить свои способности на решение логических задач и ребусов. А можно вообще отправиться в библиотеку либо книжный магазин для знакомства с новыми авторскими произведениями.

Происхождение праздника, посвященного таким всесторонне развитым людям пока неясно. Однако одно можно точно сказать — эрудитов с богатейшим багажом знаний высоко ценили еще в древности. А вот что касается египтян, римлян и греков (рассуждавших о науке, искусстве и многом другом), то они признавались лучшими эрудированными людьми. Значительно большинство проведенных исследований свидетельствует о том, что многие современные знания уходят корнями в эти развитые по своему времени древние государства.

Эрудиты — прекрасные собеседники, у которых можно попросить помощи, а они с радостью поделятся с вами своим багажом знаний. Причем речь идет не только о благородном участии. Дело в том, что эрудированные люди любят блеснуть своими всесторонними познаниями. Вот почему так популярны развлечения, а также интеллектуальные игры.

Ну, в общем-то отметить День эрудита можно по-разному. Можно собраться с друзьями за обсуждениями серьезных тем, обмениваясь при этом своими навыками. Колоссальное удовольствие вам гарантировано. А можно отдохнуть и в компании своих коллег, заранее подготовив какую-либо викторину или квест. Также можно поразмышлять над интересными ребусами и решить логические задачки.

Как правило, для учеников начальных классов организуют открытые уроки, а также проводят поучительные семинары, на которых преподаватели в игровой форме говорят о необходимости приобретения знаний, причем в течение всей своей жизни. Подобная мотивация в детском возрасте только увеличит шансы на то, что в обществе появится много эрудитов.

Более серьезно к этому празднику подходят старшеклассники, ведь именно в этот момент времени каждому из них хочется блеснуть своими феноменальными возможностями. Организуются разного рода конкурсы с состязаниями, где можно выявить эрудицию в полной мере.

Студенты также не безучастны. Ведь они тоже во всех красках хотят продемонстрировать накопленный багаж знаний. Они участвуют в разного рода интеллектуальных мероприятиях, организованных студенческой радой.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День Рунеберга и День флага в Финляндии;

— День святой Агаты у католиков;

— День Чама Ча Мапиндузи в Танзании;

— День единства в Бурунди;

— Агафий-полухлебник по народному календарю.

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