В Николаеве на территории воинской части нашли повешенного морпеха

Главное: В Николаеве в воинской части нашли повешенным морского пехотинца. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

Детали: В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского нашли повешенным военнослужащего. Об этом пишет «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, погибший был родом из города Золотоноша (Черкасская область). Он служил по контракту в звании младшего сержанта.

Мужчину разыскивали несколько дней. 2 февраля его тело нашли на территории парка боевых машин.

По предварительным данным, военнослужащий повесился. Предсмертной записки при нем не было.

В полиции Николаевской области изданию подтвердили информацию о гибели военнослужащего. Открыто уголовное производство по статье 115 («Умышленное убийство»).

В тему: В воинской части «Десна» снова умер военный.