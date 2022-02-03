Россия перебросила в Беларусь наибольшее число войск со времен «холодной войны»

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия перебросила в Беларусь крупнейшее со времен «золодной войны» число войск. В том числе речь идет о боевых реактивных самолетах, в частности Су-35, ракетах двойного назначения «Искандер» и системах противоракетной обороны С-400.

Детали: Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен «холодной войны». Как говорится в стенограмме на сайте НАТО, об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

«Мы только что обсудили продолжение военного наращивания России в Украине и возле нее, которое сейчас достигло более 100 тысяч военных. На протяжении последних дней мы видели значительное перемещение российских военных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен холодной войны», — подчеркнул Столтенберг.

В частности, по его словам, речь идет об ожидаемых 30 тысячах боеспособных военных, силах специальных операций «Спецназ», боевых реактивных самолетах, в том числе Су-35, ракетах двойного назначения «Искандер» и системах противоракетной обороны С-400.

Он добавил, что речь идет о широком перечне современных военных возможностей.

«Все это будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России, которые, как ожидается, состоятся в этом месяце», — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что НАТО призывает Россию к деэскалации.

«Любая дальнейшая российская агрессия будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется», — сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что Альянс готов к диалогу.

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