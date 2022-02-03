Продукты в мире максимально подорожали за одиннадцать лет

Главное: В мире дорожает продовольствие. Достигнут максимум за 11 лет.

Детали: В мире быстро дорожают продовольственные товары. Цифры по итогам января приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Отмечается, что они достигли максимума с апреля 2011-го года.

Только за месяц продукты выросли в цене на 1,1% до 135,7 пунктов.

Отмечается, что только растительное масло подорожало на 4,2% до своего максимума. При этом среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 2,4%.

Кроме этого на 3,8% подорожала кукуруза, а вот пшеница упала в цене на 3,1%. Сахар же подешевел на 3,1%.

Стоит добавить, что по итогам минувшего года индекс составил 125,7 пунктов, увеличившись за двенадцать месяцев на 28,1%.

В тему: В НБУ сделали важное заявление по поводу курса гривны.