В Ровенской области грузовик попал под поезд

Главное: В Ровенской области произошло ДТП. Грузовик попал под поезд.

Детали: В четверг, 3 февраля, в Дубно (Ровенская область) произошло кровавое ДТП. О нем сообщает «Укрзализныця».

Сообщается, что пассажирский поезд № 43 Киев–Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком Scania.

Дело в том, что водитель фуры выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав звуковую сигнализацию и миновав шлагбаумы. При этом машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Информируется, что машинист поезда и водитель грузовика госпитализированы.

В результате инцидента поезд был отправлен по маршруту с задержкой более пяти часов.

В тему: Под Киевом маршрутка попала под поезд.