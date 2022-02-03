Коронавирус в Украине: 39 620 заболевших и 210 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 39 620 людей. Умерли 210 больных.

Детали: В Украине фиксируется максимум заражений коронавирусом. Данные на четверг, 3 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 39 620 людей. Госпитализировали 4 136 человек, а выздоровели 9 380 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 101 202, методом ИФА – 7 505, экспресс-тестами – 81 928.

Наибольшее число больных фиксировали в Одесской (2 982), Житомирской (2 933) и Львовской (2 369) областях, а также в Киеве (2 437).

Умерли 210 людей. За все время скончались 100 809 человек.

С начала пандемии заболели 4 169 897 людей, а выздоровели 3 650 854 больных.

В тему: Ученый рассказал, как чаще всего люди заражаются коронавирусом.