Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: какой праздник отмечается 3 февраля

Сегодня, 3 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Всемирный день свободной любви.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Ненормативная лексика — моветон для культурного человека, но практически каждый хотя бы раз в жизни использовал в речи крепкое словцо, которое порой способно выразить всю гамму чувств, бушующих внутри.

Русский мат давно стал притчей во языцех. Существует даже словарь русской ненормативной лексики — довольно увесистый фолиант, в котором собраны все бранные слова и их обозначения.

Всемирный день свободной любви

Любовь дарит чувство духовной близости с другим человеком, связывает сердца и переплетает души, но всегда остаются те, кто предпочитает не становиться ее рабом.

Свободная любовь — именно так окрестили отношения без обязательств. В них нет места для ревности, эгоизма и ссор. Не каждый принимает подобный тип отношений, но все же у них немало сторонников.

Международный день нежности

Слово «нежность» происходит от «неги» — упоения, наслаждения и блаженства. И действительно, проявление этого трепетного чувства вызывает массу положительных эмоций. Нежность дарит надежду, ощущение заботы и защищенности, уверенность в том, что тебя любят.

3 февраля — идеальное время для демонстрации этого возвышенного чувства в честь Международного дня нежности.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День золотистого ретривера;

— День волшебства варежек на резинке.