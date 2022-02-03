Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Таиланде мужчина лишился пениса после употребления марихуаны

В Таиланде мужчина лишился пениса после употребления марихуаны

Агата Кловская
03.02.22 11:30
17
В Таиланде мужчина лишился пениса после употребления марихуаны

Главное: 23-летний житель Таиланда после употребления марихуаны отрезал себе пенис. Это не первый подобный случай в результате употребления наркотиков.

Детали: В Таиланде 23-летний мужчина впал в психоз после употребления марихуаны и отрезал себе половой член. Статья о необычном клиническом случае была опубликована в Journal of Medical Case Reports.

Отмечается, что 23-летний таец регулярно употреблял марихуану на протяжении последних двух лет. Три месяца назад он сделал перерыв, а когда возобновил привычку и выкурил 2 грамма каннабиса, столкнулся с нежелательной эрекцией и сильной болью в члене. Кроме того, мужчине стало казаться, что головка полового органа «деформирована».

Пытаясь избавиться от дискомфорта, он взял ножницы и сначала несколько раз надрезал кожу на пенисе, а затем отрезал его вовсе, оставив обрубок в несколько сантиметров.

Спустя еще два часа мужчина попал в больницу с непрекращающимся кровотечением. Там ему дали антибиотики и сделали прививку от столбняка. Врачи очистили рану и сформировали отверстие, через которое мужчина мог бы мочиться.

Пришить отрезанный пенис не удалось, несмотря на то, что пациент привез его с собой. Ткани пострадали и в них успели забраться муравьи.

Мужчину также осмотрел психиатр, так как при поступлении он признался, что видит движущиеся тени, слышит птиц и насекомых. В остальном он был вменяем, не склонен к суициду и отрицал депрессию.

Пострадавший провел в больнице 14 дней, получая, в том числе, антипсихотические препараты.

Как отметили авторы статьи, в последние десятилетия каннабис широко используется во всем мире в медицинских и рекреационных целях как легально, так и нелегально. Помимо терапевтических преимуществ, он имеет множество побочных эффектов, среди которых психоз.

Подчеркивается, что у описанного пациента психическое расстройство возникло именно из-за употребления марихуаны, поскольку анализы не показали признаков злоупотребления другими психоактивными веществами или алкоголем.

Ранее исследования показали, что употребление каннабиса увеличивает риск психоза и расстройств мышления, которые приводят к неожиданному поведению, в том числе у пациентов без предшествующих психических расстройств.

Врачи уточнили, что это не первый случай самоампутации пениса при употреблении наркотиков.

Они планировали сделать пострадавшему тайцу реконструкцию полового органа, однако мужчина переехал, и связь с ним оборвалась.

В тему: Переболевший коронавирусом американец пожаловался, что его половой орган стал короче на 4 см.

Тэги: Таиланд, мир, наркотики, марихуана, курьезы, половой орган

Комментарии

Статьи

02.02.22 12:29

Молдова и Приднестровье: исторический аспект и славянские корни

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы
02.02.22 00:12

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.22 11:05

Индекс Биг Мака заставил украинцев крепко призадуматься
03.02.22 10:52

Диетологи поведали, почему нужно есть жирный творог каждый день
03.02.22 10:33

В Ровенской области грузовик попал под поезд
03.02.22 10:23

В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
03.02.22 09:29

Коронавирус в Украине: 39 620 заболевших и 210 погибших
03.02.22 09:06

Американские войска могут быть направлены в Украину
03.02.22 08:05

Составлен список продуктов, полезных для здоровья женщин
03.02.22 07:39

В начале следующей недели в Украине заметно потеплеет, но ожидаются обильные осадки
03.02.22 06:49

Курс гривны снова начал обваливаться после короткого укрепления
03.02.22 05:51

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: какой праздник отмечается 3 февраля
03.02.22 09:29

Коронавирус в Украине: 39 620 заболевших и 210 погибших
03.02.22 09:06

Американские войска могут быть направлены в Украину
03.02.22 05:51

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: какой праздник отмечается 3 февраля
02.02.22 19:58

Омикрон скоро вытеснит Дельту, — Минздрав
02.02.22 19:00

Главные новости за 2 февраля 2022 года
02.02.22 15:15

В Киеве зафиксирован коронавирусный антирекорд
02.02.22 13:57

На нардепа Трухина завели дело
02.02.22 11:34

Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
02.02.22 09:41

Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом
02.02.22 09:37

Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
Фото и Видео
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.