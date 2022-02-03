В Таиланде мужчина лишился пениса после употребления марихуаны

Главное: 23-летний житель Таиланда после употребления марихуаны отрезал себе пенис. Это не первый подобный случай в результате употребления наркотиков.

Детали: В Таиланде 23-летний мужчина впал в психоз после употребления марихуаны и отрезал себе половой член. Статья о необычном клиническом случае была опубликована в Journal of Medical Case Reports.

Отмечается, что 23-летний таец регулярно употреблял марихуану на протяжении последних двух лет. Три месяца назад он сделал перерыв, а когда возобновил привычку и выкурил 2 грамма каннабиса, столкнулся с нежелательной эрекцией и сильной болью в члене. Кроме того, мужчине стало казаться, что головка полового органа «деформирована».

Пытаясь избавиться от дискомфорта, он взял ножницы и сначала несколько раз надрезал кожу на пенисе, а затем отрезал его вовсе, оставив обрубок в несколько сантиметров.

Спустя еще два часа мужчина попал в больницу с непрекращающимся кровотечением. Там ему дали антибиотики и сделали прививку от столбняка. Врачи очистили рану и сформировали отверстие, через которое мужчина мог бы мочиться.

Пришить отрезанный пенис не удалось, несмотря на то, что пациент привез его с собой. Ткани пострадали и в них успели забраться муравьи.

Мужчину также осмотрел психиатр, так как при поступлении он признался, что видит движущиеся тени, слышит птиц и насекомых. В остальном он был вменяем, не склонен к суициду и отрицал депрессию.

Пострадавший провел в больнице 14 дней, получая, в том числе, антипсихотические препараты.

Как отметили авторы статьи, в последние десятилетия каннабис широко используется во всем мире в медицинских и рекреационных целях как легально, так и нелегально. Помимо терапевтических преимуществ, он имеет множество побочных эффектов, среди которых психоз.

Подчеркивается, что у описанного пациента психическое расстройство возникло именно из-за употребления марихуаны, поскольку анализы не показали признаков злоупотребления другими психоактивными веществами или алкоголем.

Ранее исследования показали, что употребление каннабиса увеличивает риск психоза и расстройств мышления, которые приводят к неожиданному поведению, в том числе у пациентов без предшествующих психических расстройств.

Врачи уточнили, что это не первый случай самоампутации пениса при употреблении наркотиков.

Они планировали сделать пострадавшему тайцу реконструкцию полового органа, однако мужчина переехал, и связь с ним оборвалась.

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