Американские войска могут быть направлены в Украину

Главное: Американские военные могут быть направлены в Украину для «содействия эвакуации». В Польшу и Германию перебросят около двух-трех тысяч военнослужащих.

Детали: Президент Байден дал указание Пентагону развернуть более трех тысяч американских военнослужащих для усиления защиты европейских союзников в связи с наращиванием войск РФ вдоль границы с Украиной. Не исключено, что часть американских военнослужащих направят в Украину, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

«Эти силы не собираются воевать в Украине... Они реагируют на текущие условия», — сказал источник издания.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, из США в Европу дополнительно перебросят около двух тысяч военных — «в Польшу и Германию в качестве подкрепления».

Между тем, издание РИА Новости сообщает, что Пентагон не исключил отправку сил в Украину для «содействия эвакуации».

В тему: Американские войска отправляются в Европу. Байден дал добро.