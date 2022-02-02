Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ

На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ

Александра Кудрявцева
02.02.22 17:10
80
На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ
Главное: На Днепропетровщине при Свято-Николаевском Самарском Пустынном монастыре УПЦ города Новомосковска создадут добровольную пожарную команду.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, такое решение было принято на заседании Духовного собора монастыря, которое провел митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.
 
Отмечается, что насельники обители будут помогать сотрудникам спасательной части тушить пожары.
 
«Во встрече приняли участие наместник монастыря архимандрит Досифей (Савелов), начальник Новомосковского районного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Олег Гузиенко и братия обители», — сообщают в пресс-службе епархии.
 
На заседании Духовного собора утвердили положение о создании добровольной пожарной команды при обители. Также были подготовлены письма о сотрудничестве руководству ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
 
В тему: В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду.

Тэги: Днепропетровская область, пожарные, УПЦ

Комментарии

Статьи

02.02.22 12:29

Молдова и Приднестровье: исторический аспект и славянские корни

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы
02.02.22 00:12

«Идеальный шторм»: что ждет украинцев в последнем месяце зимы

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.02.22 16:54

«Двоюродный брат» Монастырского продавал должность в МВД
02.02.22 16:50

На Буковине УПЦ проведет акцию в поддержку онкобольных детей
02.02.22 16:24

Американские войска отправляются в Европу. Байден дал добро
02.02.22 15:53

В Украине занято более половины коек для детей, больных коронавирусом
02.02.22 15:15

В Киеве зафиксирован коронавирусный антирекорд
02.02.22 14:46

«Динамо» продолжает разгружаться
02.02.22 14:45

Священник УПЦ рассказал, почему нельзя сознательно совершить грех, а потом покаяться
02.02.22 14:00

Диетолог опровергла популярный миф о кофе
02.02.22 13:57

На нардепа Трухина завели дело
02.02.22 13:43

Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
02.02.22 15:15

В Киеве зафиксирован коронавирусный антирекорд
02.02.22 13:57

На нардепа Трухина завели дело
02.02.22 11:34

Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
02.02.22 09:41

Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом
02.02.22 09:37

Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших
02.02.22 09:04

Путин признался, почему боится вступления Украины в НАТО
01.02.22 19:00

Главные новости за 1 февраля 2022 года
01.02.22 16:51

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
01.02.22 16:20

В Минздраве назвали возможные сроки победы над коронавирусом
01.02.22 14:51

Стало известно, когда в Украине отменят призыв на срочную службу
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
31.01.22 00:05

К концу рабочей недели в Украину вернется недетский мороз
Фото и Видео
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Киев перешел в «оранжевую» зону при самых высоких показателях вакцинации
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Появилась инструкция, как загрузить в «Дію» данные о бустерной дозе вакцины
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
Под Киевом пассажиры толкали из сугроба автобус
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.