На Днепропетровщине создадут пожарную команду при монастыре УПЦ

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На нардепа Трухина завели дело
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Стало известно о новой угрозе в результате борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Украине: 35 014 заболевших и 204 погибших
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Главные новости за 1 февраля 2022 года
Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали
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