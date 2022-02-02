Омикрон скоро вытеснит Дельту, — Минздрав

Главное: По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, скоро штамм коронавируса Омикрон вытеснит Дельту. Ориентировочно это произойдет через два месяца.

Детали: Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что скоро штамм коронавируса Омикрон вытеснит вариант Дельта. Он рассказал, сколько для этого нужно времени. Об этом шла речь на брифинге.

По словам Кузина, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

«Омикрон скоро вытеснит Дельту. Мировые тенденции подтверждают, что для этого нужно до 8 недель распространения нового варианта», — отметил Кузин.

Министерство здравоохранения призвало украинцев, кроме вакцинации, соблюдать карантинные меры. Эти нефармацевтические меры включают следующие правила:

— избегать контакта с лицами, имеющими проявление гриппозной инфекции;

— носить маску;

— ограничить посещение мест большого скопления людей;

— часто проветривать помещение;

— часто мыть руки с мылом;

— не касаться глаз, носа, рта немытыми руками;

— избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;

— не посещать рабочее место, если есть симптомы болезни;

— работодателям разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.

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