«Двоюродный брат» Монастырского продавал должность в МВД

Главное: Правоохранители разоблачили мужчину, который продавал должность в МВД. Злоумышленник представлялся «двоюродным братом» нынешнего министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Детали: Правоохранители разоблачили мужчину, который представлялся «двоюродным братом» главы МВД Дениса Монастырского и предлагал должность в этом ведомстве за 60 тысяч долларов. Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители установили, что противоправными действиями занимался 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство РФ.

«Мужчина — частный предприниматель, время от времени находился в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Так, в разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он «двоюродный брат» министра внутренних дел и якобы может за 60 тысяч долларов «договориться» о кресле директора одного из департаментов.

Мошенник был задержан при получении «аванса» в размере 10 тысяч долларов. Следователи готовят мужчине вручение подозрения.

Отмечается, что правоохранители внесли сведения в ЕРДР по статье о злоупотреблении влиянием, подделка документов, печатей, штампов и бланков (ч.3 ст.369-2, ч.3 ст.358 УК Украины).

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